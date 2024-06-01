Reyting sonuçları açıklandı! 31 Mayıs Cuma günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 31 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 31 Mayıs 2024 Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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31 MAYIS CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Yalı Çapkını - STAR TV
Arka Sokaklar - KANAL D
Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV
Survivor All Star - TV8
Gaddar - NOW
Esra Erol'da - ATV
Kara Ağaç Destanı - TRT1
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
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31 MAYIS CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Kızılcık Şerbeti Özet - SHOW TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Gaddar - NOW
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Survivor All Star - TV8
Kara Ağaç Destanı - TRT1
Esra Erol'da - ATV
Arka Sokaklar - KANAL D
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