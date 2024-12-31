Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi: Total, AB dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile ekrana gelen yapımların sıralaması öğreniliyor. 30 Aralık Pazartesi günü Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sen Ağlama İstanbul ekrana geldi. İzledikleri yapımın Total, AB, ABC1 sıralamasını merak edenler reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel reyting sonuçları sıralaması ve dünün birinci gelen yapımı
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Televizyon ekranlarında her gün dizi, film ve eğlence programları gibi pek çok yapım izleyiciyle buluşuyor. Ancak yalnızca bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara yükseliyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 30 Aralık Salı gününe ait AB ve total reyting sıralaması
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Totalde birinci sırada Uzak Şehir, ikinci sırada Uzak Şehir Özet bölümü yer aldı.
Esra Erol'da programı ise üçüncülüğün sahibi oldu. Kızıl Goncalar Esra Erol'un ardından dördüncülüğü alabildi.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
23 ARALIK 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kızıl Goncalar NOW
2 Uzak Şehir KANAL D
3 Kızıl Goncalar (Özet) NOW
4 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
7 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Esra Erol'da ATV
10 Atv Ana Haber ATV
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23 ARALIK 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Uzak Şehir KANAL D
2 Uzak Şehir (Özet) KANAL D
3 Esra Erol'da ATV
4 Kızıl Goncalar NOW
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Atv Ana Haber ATV
8 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi TRT 1
9 Kanal D Ana Haber KANAL D
10 MasterChef Türkiye TV8
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