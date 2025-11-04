Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Kasım 2025: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 3 Kasım 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        3 Kasım Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı., Bereketli Topraklar, Kuruluş Orhan, Kıskanmak dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken Batman Kara Şövalye filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 3 Kasım 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Giriş: 04.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:26
        • 1

          Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, MasterChef Türkiye, Batman Kara Şövalye, Bereketli Topraklar, Kuruluş Orhan, Kıskanmak gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 3 Kasım 2025 reyting sonuçları!

        • 2

          3 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          3 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          3 KASIM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol'da – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Cennetin Çocukları (Özet) – TRT 1

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz – TV8

        • 4

          3 KASIM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Cennetin Çocukları – TRT 1

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          ATV Ana Haber – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
