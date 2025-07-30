Her gün kanallarda birbirinden farklı türde dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Gülen Gözler, Gol Kralı, Özel Ekip 2 gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 29 Temmuz 2025 reyting sonuçları