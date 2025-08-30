Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 29 AĞUSTOS 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 29 Ağustos 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Aile Arasında, Aykut Enişte 2, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Creed 3: Efsane Devam Ediyor ve Olmaz Oluversin Gari filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 29 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:56
        • 1

          29 Ağustos Cuma akşamı TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Aile Arasında, Now TV’de Olmaz Oluversin Gari, Star TV’de Aykut Enişte 2, Kanal D’de Jurassic World: Yıkılmış Krallık ve TRT 1’de Creed 3: Efsane Devam Ediyor fimleri yayınlandı. ATV’de ise Güven Bana yarışmasının tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ağustos 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          29 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          29 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda TV8'de yayınlanan ''Masterchef Türkiye'' 1. sırada, Now TV'de yayınlanan ''Now Ana Haber'' 2. sırada, Star TV’de ekrana gelen ''Jurassic World Yıkılmış Krallık'' 3.sırada yer aldı.

          AB grubunda daTV8'de ekrana gelen ''MasterChef Türkiye'' birinci sırada yer aldı. Show TV'de yayınlanan ''Aile Arasında'' ikinci sırada, Now TV'de ekrana gelen ''Now Ana Haber'' 3. sıraya yerleşti.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          29 AĞUSTOS 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Aile Arasında (T.S) – Show TV

          Now Ana Haber – Now

          Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

          Yaprak Dökümü (Tkr) – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Uzak Şehir (Tkr) – Kanal D

          Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Y.S) – Kanal D

          Aykut Enişte 2 (T.S) – Star TV

        • 4

          29 AĞUSTOS 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Y.S) – Kanal D

          Aile Arasında (T.S) – Show TV

          Kuma – Kanal 7

          Show Ana Haber – Show TV

          Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Uzak Şehir (Tkr) – Kanal D

          Sıcak Gelişme – Kanal D

        • 5
