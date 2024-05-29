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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Mayıs açıklandı: Dünün reyting sonuçlarına göre Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 28 Mayıs Salı: Dünün reyting sonuçlarına göre Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında Star TV'de Aykut Enişte 2, Now TV'de ise Recep İvedik 5 isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. Show TV'de Bahar, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle ekrana geldi. Geçen haftanın birincisi Bahar oldu. Peki 28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:39
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        • 1

          Reyting sonuçları 28 Mayıs Salı günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, güncel reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

          AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Bahar özet yer aldı.

          20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

          TOTAL İLK 10 PROGRAM

          1 BAHAR SHOW TV

          2 SURVIVOR ALL STAR TV8

          3 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

          5 BAHAR (OZET) SHOW TV

          6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

          7 ESRA EROL'DA ATV

          8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW

          9 SHOW ANA HABER SHOW TV

          10 RECEP IVEDIK 5 (T.S) NOW

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Bahar özet yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Bahar özet yer aldı.

        • 3

          21 MAYIS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Bahar - SHOW TV

          Survivor All Star - TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1

          Ben Bu Cihana Sığmazam - ATV

          Bahar Özet - SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          Esra Erol'da - ATV

          ATV Ana Haber

          SHOW Ana Haber

        • 4

          21 MAYIS 2024 AB REYTİNG SIRALAMASI

          Bahar - SHOW TV

          Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1

          Bahar Özet - SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          Survivor All Star - TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Ben Bu Cihana Sığmazam - ATV

          SHOW Ana Haber

          Esra Erol'da - ATV

          Mehmed Fetihler Sultanı Özet - TRT1

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