REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 AĞUSTOS 2020 CUMA

28 Ağustos tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Cuma reyting sonuçları...