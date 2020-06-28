REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

27 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte 27 Haziran Cumartesi reyting sonuçları...