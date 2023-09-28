Reyting sonuçları bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte sezon finali veren dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başladı. 27 Eylül Çarşamba akşamı Adım Farah, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Bergen ve MasterChef All Star yapımları ekrana geldi. İşte 27 Eylül dünün reyting sonuçları...