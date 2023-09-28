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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 27 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Eylül dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Total ve AB reyting sıralaması ile günün reyting birincisi televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 27 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte 27 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları sıralamasına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 08:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:11
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        • 1

          Reyting sonuçları bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte sezon finali veren dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başladı. 27 Eylül Çarşamba akşamı Adım Farah, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Dönence, Bergen ve MasterChef All Star yapımları ekrana geldi. İşte 27 Eylül dünün reyting sonuçları...

        • 2

          27 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          27 Eylül Total ve AB reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım henüz belli olmadı.

        • 3

          20 EYLÜL GEÇEN HAFTA REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?

          1 DILBERAY (T.S)

          2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          5 ESRA EROL'DA

          6 ATV ANA HABER

          7 TOSUN PASA (T.S)

          8 SHOW ANA HABER

          9 KANAL D ANA HABER

          10 SALAK MILYONER (T.S)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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