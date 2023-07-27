Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Reyting Sonuçları 26 Temmuz| AB ve total reyting sıralaması ilk 10'luk liste

        Reyting yarışında son durum! 26 Temmuz AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 26 Temmuz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte, AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          26 Temmuz Perşembe günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          26 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          26 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          26 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        Evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
        Evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Habertürk Anasayfa