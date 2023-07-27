Reyting yarışında son durum! 26 Temmuz AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 26 Temmuz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte, AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...
Giriş: 27.07.2023 - 08:09
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26 Temmuz Perşembe günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
26 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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26 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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26 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI
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Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer