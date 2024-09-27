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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2024: Siyah Kalp, MasterChef, Ajax-BJK maçı, FB-Union SG maçı... İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi!

        Reyting sonuçları açıklandı! 26 Eylül 2024 Perşembe AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi!

        26 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'nin yeni sezon dizilerinden Siyah Kalp yeni bölümüyle ekranlara gelirken; TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi maçları Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise ve Ajax-Beşiktaş futbolseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 26 Eylül 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:23
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 26 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Kör Nokta, Bayi Toplantısı, Güzel Aşklar Diyarı, MasterChef Türkiye, UEFA Avrupa Ligi maçları Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise ve Ajax-Beşiktaş yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          26 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          26 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          26 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Ajax-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          3 UEFA Avrupa Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          4 Siyah Kalp SHOW TV

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 MasterChef Türkiye Özet TV8

          9 Siyah Kalp (Özet) SHOW TV

          10 SHOW Ana Haber SHOW TV

        • 4

          26 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Ajax-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          3 Siyah Kalp SHOW TV

          4 UEFA Avrupa Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Hudutsuz Sevda NOW

          7 MasterChef Türkiye TV8

          8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW

        • 5
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