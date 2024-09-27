Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 26 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Kör Nokta, Bayi Toplantısı, Güzel Aşklar Diyarı, MasterChef Türkiye, UEFA Avrupa Ligi maçları Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise ve Ajax-Beşiktaş yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...