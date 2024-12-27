Reyting sonuçları 26 Aralık Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Holding, Sen Ağlama İstanbul, Aşk Tarifi yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 26 Aralık 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...