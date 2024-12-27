Reyting sonuçları açıklanıyor! 26 Aralık AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı diziler, filmler, haber ve yarışma programları yayınlanıyor. 26 Aralık Perşembe akşamı Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Holding ve Star TV'de Sen Ağlama İstanbul dizilerinin tekrar bölümü, TRT 1'de ise Aşk Tarifi vardı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 26 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…
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Reyting sonuçları 26 Aralık Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Holding, Sen Ağlama İstanbul, Aşk Tarifi yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 26 Aralık 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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26 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.
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26 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
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26 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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