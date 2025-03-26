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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Mart 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… İşte AB ve Total'de dünün reyting birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 25 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 25 Mart Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Eşref Rüya ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 07:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:17
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Mart Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Eşref Rüya, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Mart 2025 Salı reyting birincisi…

        • 2

          25 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          25 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          25 MART 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Bahar SHOW TV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV

          7 Bahar (Özet) SHOW TV

          8 Survivor TV8

          9 Esra Erol'da ATV

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          25 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Esra Erol'da ATV

          3 Bir Gece Masalı ATV

          4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Survivor TV8

          7 Bahar SHOW TV

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV

          10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

        • 5
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