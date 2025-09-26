Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 25 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Çılgın İkili 3, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 25 Eylül 2025 reyting sonuçları tablosu...