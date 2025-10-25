Habertürk
Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 24 EKİM 2025: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı… Total, AB sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 24 Ekim 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizisi ekran yolculuğuna başlarken Star TV'de Şaban Oğlu Şaban filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 24 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:31
        • 1

          24 Ekim Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ben Onun Annesiyim dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, yerli film Şaban Oğlu Şaban sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          24 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          24 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00'den sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          24 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          24 EKİM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
