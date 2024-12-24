Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Aralık Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, MasterChef Türkiye, Can Borcu, Salako yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Aralık 2024 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…