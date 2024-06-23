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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları AÇIKLANDI! 22 Haziran 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! 22 Haziran Cumartesi AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları, 22 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Gün içinde birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Dün akşam EURO 2024 karşılaşmaları, MasterChef Türkiye gibi programlar seyircisiyle buluştu. İşte, 22 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 08:58 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:20
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          Dünün reyting sonuçları izleyicilerin yakın kadrajında yer alıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 22 Haziran 2024 Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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          22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Türkiye-Portekiz UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

          2- MasterChef Türkiye - TV8

          3- Belçika-Romanya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

          4- EURO 2024 Kupa Saati - TRT 1

          5- Gürcistan-Çekya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

          6- Ana Haber - TRT 1

          7- Güldür Güldür SHOW (Tekrar) - SHOW TV

          8- Aşk Uykusu - ATV

          9- Görevimiz Tatil - ATV

          10- Yalan (Tekrar) - Kanal D

        • 3

          22 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Türkiye-Portekiz UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

          2- Gürcistan-Çekya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

          3- EURO 2024 Kupa Saati - TRT 1

          4- Belçika-Romanya UEFA EURO 2024 Karşılaşması - TRT 1

          5- Ana Haber - TRT 1

          6- MasterChef Türkiye - TV8

          7- Avrupa Şampiyonası Özel - TRT Spor

          8- Güldür Güldür SHOW (Tekrar) - SHOW TV

          9- Aşk Uykusu - ATV

          10- Vahşetin Çağrısı (Tekrar) - ATV

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