22 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Gönül Dağı - Kardeşlerim - MasterChef" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

22 Ekim Cumartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız.