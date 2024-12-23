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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Aralık 2024: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kim Milyoner Olmak İster… Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte dünün reyting birincisi

        Reyting sonuçları 22 Aralık tablosu: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dünün reyting sonuçları 22 Aralık listesi araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ''Dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:12
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        • 1

          Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 22 Aralık Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri dizi ve programların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Aralık reyting sonuçları birincisi.

        • 2

          22 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          22 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          22 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

          7 Show Ana Haber SHOW TV

          8 Deha (Özet) SHOW TV

          9 Teşkilat (Özet) TRT 1

          10 Kim Milyoner Olmak İster ATV

        • 4

          22 ARALIK 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Deha SHOW TV

          3 Teşkilat (Özet) TRT 1

          4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          7 Show Ana Haber SHOW TV

          8 Deha (Özet) SHOW TV

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Uzak Şehir (TKR) KANAL D

        • 5
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