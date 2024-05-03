Reytinglerde zirve yarışı! 2 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların izlenme oranını merak edenlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam kuşağında Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele etti. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen seyirciler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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2 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
İnci Taneleri - KANAL D
Survivor All Star - TV8
Hudutsuz Sevda - NOW
Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
Aldatmak - ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
İnci Taneleri Özet - KANAL D
Esra Erol'da - ATV
Hudutsuz Sevda Özet - NOW
Sakla Beni - STAR TV
SHOW TV Ana Haber
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2 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
İnci Taneleri - KANAL D
Survivor All Star - TV8
İnci Taneleri Özet - KANAL D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
Aldatmak - ATV
Hudutsuz Sevda - NOW
Esra Erol'da - ATV
Sakla Beni - STAR TV
Kanal D Ana Haber
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