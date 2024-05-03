Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 2 Mayıs 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sıralaması: Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri

        Reytinglerde zirve yarışı! 2 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların izlenme oranını merak edenlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam kuşağında Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için mücadele etti. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 08:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları ile her gün ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını açıklanıyor. Televizyonda dün izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen seyirciler reyitng sonuçlarını merak ediyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          2 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          İnci Taneleri - KANAL D

          Survivor All Star - TV8

          Hudutsuz Sevda - NOW

          Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

          Aldatmak - ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          İnci Taneleri Özet - KANAL D

          Esra Erol'da - ATV

          Hudutsuz Sevda Özet - NOW

          Sakla Beni - STAR TV

          SHOW TV Ana Haber

        • 3

          2 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          İnci Taneleri - KANAL D

          Survivor All Star - TV8

          İnci Taneleri Özet - KANAL D

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

          Aldatmak - ATV

          Hudutsuz Sevda - NOW

          Esra Erol'da - ATV

          Sakla Beni - STAR TV

          Kanal D Ana Haber

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Habertürk Anasayfa