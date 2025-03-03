Reyting sonuçları 2 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
Dünün reyting sonuçları ile 2 Mart Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler ile Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı ve TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de ise Piyasa dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Mart Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2 ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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2 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
2 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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2 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Teşkilat TRT 1
2 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW
3 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
4 Survivor TV8
5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW
6 Ramazan Sevinci TRT 1
7 Atv Ana Haber ATV
8 Deha SHOW TV
9 Teşkilat (Özet) TRT 1
10 Kanal D Ana Haber KANAL D
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2 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Teşkilat TRT 1
2 Survivor TV8
3 Teşkilat (Özet) TRT 1
4 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW
5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW
6 Kardelenler ATV
7 Ramazan Sevinci TRT 1
8 Atv Ana Haber ATV
9 Kanal D Ana Haber KANAL D
10 Deha SHOW TV
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