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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Mart 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, Kardelenler… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 2 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 2 Mart Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Kardelenler ile Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programı ve TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de ise Piyasa dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:22
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 2 Mart Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Kardelenler, Çok Güzel Hareketler 2 ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          2 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          2 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          2 MART 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          3 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          4 Survivor TV8

          5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

          6 Ramazan Sevinci TRT 1

          7 Atv Ana Haber ATV

          8 Deha SHOW TV

          9 Teşkilat (Özet) TRT 1

          10 Kanal D Ana Haber KANAL D

        • 4

          2 MART 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Teşkilat TRT 1

          2 Survivor TV8

          3 Teşkilat (Özet) TRT 1

          4 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

          5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

          6 Kardelenler ATV

          7 Ramazan Sevinci TRT 1

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 Deha SHOW TV

        • 5
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