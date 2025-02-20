Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 20 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşmaları Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı ve PSV Eindhoven-Juventus maçı ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…