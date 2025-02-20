Reyting sonuçları 19 Şubat 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte AB ve Total sıralaması
Dünün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşmaları yayınlandı. Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı ve PSV Eindhoven-Juventus maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 19 Şubat 2025 AB ve Total tablosu…
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 20 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşmaları Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı ve PSV Eindhoven-Juventus maçı ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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19 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
19 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Annem Ankara KANAL D
5 Esra Erol'da ATV
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Sandık Kokusu SHOW TV
8 Sahipsizler STAR TV
9 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
10 Atv Ana Haber ATV
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19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Sahipsizler STAR TV
2 Kuruluş Osman ATV
3 Esra Erol'da ATV
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
8 Sahipsizler (Özet) STAR TV
9 Survivor TV8
10 Kuruluş Osman (Özet) ATV
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