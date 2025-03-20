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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Mart 2025: Sandık Kokusu, Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 19 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Mart Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV'de Sandık Kokusu final bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'de Tay 2 filmi filmseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Eşref Rüya dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:55
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu, Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Tay 2 ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          19 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          19 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          19 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Sahipsizler STAR TV

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Eşref Rüya KANAL D

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          7 Sandık Kokusu SHOW TV

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          10 Sahipsizler (Özet) STAR TV

        • 4

          19 MART 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Sahipsizler STAR TV

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Sahipsizler (Özet) STAR TV

          6 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          7 Eşref Rüya KANAL D

          8 Kuruluş Osman (Özet) ATV

          9 Survivor TV8

          10 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        • 5
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