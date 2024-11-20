Reyting sonuçları 19 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım açıklandı!
Dünün reyting sonuçları ile 19 Kasım Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Aşk Evlilik Boşanma, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmet Fetihler Sultanı, Star TV'de Şaban Oğlu Şaban TV8'de Karadağ-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Kasım Salı akşamı yayınlanan Bahar, Uzak Şehir, Aşk Evlilik Boşanma, Karadağ-Türkiye maçı, Bir Gece Masalı, Mehmet Fetihler Sultanı, Karadağ-Türkiye maçı ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...
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19 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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19 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
2 Bahar SHOW TV
3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Bahar (Özet) SHOW TV
6 Kanal D Ana Haber KANAL D
7 MasterChef Türkiye TV8
8 Aşk Evlilik Boşanma NOW
9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
10 Esra Erol'da ATV
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19 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
2 Bahar SHOW TV
3 Bir Gece Masalı ATV
4 Esra Erol'da ATV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
8 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 MasterChef Türkiye TV8