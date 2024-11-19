Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Kasım: Kalpazan, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir... AB, Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 18 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 18 Kasım 2024 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Kalpazan, Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de 3. Gün, Star TV'de ise Gülen Gözler filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 18 Kasım 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 07:20 Güncelleme: 19.11.2024 - 07:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Kasım Pazartesi akşamı Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir, MasterChef Türkiye, 3. Gün ve Gülen Gözler yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          18 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          18 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          18 KASIM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          18 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak uyarısı
        3 bölge için sağanak uyarısı
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Habertürk Anasayfa