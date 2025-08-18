Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 AĞUSTOS 2025 | Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 17 Ağustos 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?

        17 Ağustos Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:38
          Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos 2025 reyting sonuçları...

          17 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          17 Ağustos Pazar günü Show TV’de Avanak Abdi, Now TV’de Kayhan, TRT 1’de Dünyanın Uzak Ucu filmleri yayınlandı.

          Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Kanal D’de Kuralsız Sokaklar programı yeni bölümüyle ekranlara geldi.

          ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          17 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

          17 AĞUSTOS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Avanak Apti (T.S) – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (Y.S) – TRT 1

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Namuslu (T.S) – Show TV

          Kuma – Kanal 7

          Köşeyi Dönen Adam (T.S) – Show TV

          17 AĞUSTOS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (Y.S) – TRT 1

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Namuslu (T.S) – Show TV

          Avanak Apti (T.S) – Show TV

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          17 AĞUSTOS 2025 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (Y.S) – TRT 1

          Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Avanak Apti (T.S) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Namuslu (T.S) – Show TV

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        "Beşiktaş güven vermedi"
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
