Reyting sonuçları açıklanıyor... 15 Mayıs Çarşamba AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her gün olduğu gibi dün de hem gündüz hem akşam kuşağında birçok yapım ekranlara geldi. 15 Mayıs Çarşamba akşamı SHOW TV'de büyük bir ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu yeni bölümüyle izleyicileri ile buluşurken; diğer kanallarda Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star yayınlandı. İşte, 15 Mayıs 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Dünün reyting sonuçları, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranlarını merak edenler tarafından sorgulanıyor. İşte, 15 Mayıs Çarşamba gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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15 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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