        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 14 Eylül 2025: AB ve Total sıralamasında dünün reyting birincisi kim oldu? Türkiye-Almanya maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef...

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. EuroBasket 2025 Türkiye - Almanya final maçı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Efsane, Recep İvedik 7, Bahar ve Çarpıntı günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, 14 Eylül 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım...

        Giriş: 15.09.2025 - 07:59 Güncelleme: 15.09.2025 - 07:59
        • 1

          14 Eylül Pazar akşamı Show TV ekranlarında Bahar, Star TV’de Çarpıntı dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Kanal D’de Efsane, Now TV’de Recep İvedik 7 filmleri filmseverlerle buluştu. TRT 1’de EuroBasket 2025 Türkiye-Almanya final maçı heyecanı yaşanırken, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların ABH ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 14 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          14 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          14 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          14 EYLÜL 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          14 EYLÜL 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Yazı Boyutu
