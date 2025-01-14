Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 13 Ocak Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Güldür Güldür Show, Zembilli, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Bihter yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…