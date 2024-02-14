Reyting sonuçları açıklanıyor! 13 Şubat 2024 Salı günü AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşam iki yeni dizinin katıldığı reyting yarışında Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Senden Önce, Yabani AB ve total reyting sıralamasında zirve için rekabet etti. İşte, 13 Şubat 2024 Salı dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon programlarının izlenme oranına ilişkin bilgi veren reyting sonuçları her gün bir önceki günün verilerini veriyor. SHOW TV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Bahar'ın dün yayın hayatına başlamasıyla reyting sırası da merak ediliyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Şubat Salı reyting sonuçları ile total, AB sıralaması...
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13 ŞUBAT 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçlarına ilişkin veriler henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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13 ŞUBAT SALI DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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