Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Şubat Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı dizileri ile Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Arka Sokaklar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Star TV’de yeni dizi Kral Kaybederse ekrana geldi. Peki, 11 Şubat 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…