Reyting sonuçları 11 Şubat 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 11 Şubat Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de ise yeni dizi Kral Kaybederse ekran macerasına başladı. Kanal D'de Arka Sokaklar ve Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? 11 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması…
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Şubat Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı dizileri ile Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Arka Sokaklar ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Star TV’de yeni dizi Kral Kaybederse ekrana geldi. Peki, 11 Şubat 2025 Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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11 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
11 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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11 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Bahar SHOW TV
3 Bir Gece Masalı ATV
4 Survivor TV8
5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Atv Ana Haber ATV
9 Kral Kaybederse STAR TV
10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
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11 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Bahar SHOW TV
2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
3 Kral Kaybederse STAR TV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Survivor TV8
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Esra Erol'da ATV
8 Atv Ana Haber ATV
9 Kanal D Ana Haber KANAL D
10 Bahar (Özet) SHOW TV
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