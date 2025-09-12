Habertürk
        Reyting sonuçları 11 Eylül 2025: ABC, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 11 Eylül Perşembe akşamı Show TV'nin yeni dizisi Veliaht ekran macerasına başlarken, Kanal D'de Aşk-ı Memnu final bölümü yayınlandı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, Now TV'de Kalender Pide filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 11 Eylül 2025 ABC, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Giriş: 12.09.2025 - 07:31 Güncelleme: 12.09.2025 - 07:31
          Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Show TV’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Veliaht ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Kanal D’de Aşk-ı Memnu final bölümü ekrana geldi. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. ABC, AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 11 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC sıralaması...

          11 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          11 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

          11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          11 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI

