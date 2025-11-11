Reyting sonuçları 10 Kasım 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde programlar, filmler, diziler, yarışmalar yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total reyting sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Kasım 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
10 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Now TV’de Atatürk ve Star TV’de Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmleri yayınlanırken; Show TV’de Bereketli Topraklar ve ATV’de Kuruluş Orhan dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.
Ancak 10 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralama tablosu saat 10.00’dan sonra paylaşılacak olup haberimize eklenecektir.
10 KASIM 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
10 KASIM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
10 KASIM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
