REYTİNG SONUÇLARI 10 Haziran AB ve total sıralama tablosu Perşembe günü ekrana gelen yapımlar sonrasında başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Reyting sonuçları belli oldu. İşte 10 Haziran reyting sonuçları...