REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 10 EKİM 2020 CUMARTESİ

10 Ekim tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. Cumartesi reyting sonuçları sıralaması haberimizde...