Reyting sonuçları 10 Aralık Salı tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 10 Aralık Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. Kanal D'de Uzak Şehir tekrar bölümüyle, Now'da Aşk Evlilik Boşanma final bölümüyle yayınlandı. Star TV'de ise Sen Ağlama İstanbul dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 10 Aralık Salı akşamı yayınlanan Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye, Uzak Şehir, Aşk Evlilik Boşanma yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...
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10 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklanmadı.
Total katagorisinde 1. sırada ATV'de yayınlanan Esra Erol'da, 2. sırada ATV'de ekrana gelen Bir Gece Masalı, 3. sırada Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yer aldı.
AB katagorisinde 1. sırada Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 2. sırada TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı, 3. sırada Now'da yayınlanan Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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10 ARALIK 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Bahar SHOW TV
2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
4 Esra Erol'da ATV
5 Bahar (Özet) SHOW TV
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
8 MasterChef Türkiye TV8
9 Atv Ana Haber ATV
10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
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10 ARALIK 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Bir Gece Masalı ATV
3 Bahar SHOW TV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
6 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
7 Atv Ana Haber ATV
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Show Ana Haber SHOW TV
10 Bahar (Özet) SHOW TV
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