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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Mayıs 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Athletic Bilbao-Manchester United maçı... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 1 Mayıs Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TRT 1'de Athletic Bilbao-Manchester United maçı, TV8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. ATV'de Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ekrana gelirken, Star TV'de Bizim Aile filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 08:05 Güncelleme: 02.05.2025 - 08:33
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Athletic Bilbao-Manchester United maçı, Survivor, Cem Karaca'nın Gözyaşları, Bizim Aile yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          1 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          1 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          1 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          1 MAYIS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
        ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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