Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Ekim Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Arka Sokaklar, Uçak, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Ekim 2024 Salı Reyting birincisi…