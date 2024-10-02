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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 1 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 1 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Arka Sokaklar, Uçak, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:57 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:57
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Ekim Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Arka Sokaklar, Uçak, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Ekim 2024 Salı Reyting birincisi…

        • 2

          1 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          1 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          1 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          1 EKİM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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