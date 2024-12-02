Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Aralık Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye, Annem Ankara ve İllegal Hayatlar yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...