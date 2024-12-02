Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Aralık 2024: Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 1 Aralık Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Annem Ankara, Now'da ise İllegal Hayatlar yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 07:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Aralık Pazar akşamı yayınlanan Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye, Annem Ankara ve İllegal Hayatlar yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          1 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          1 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          1 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          1 ARALIK 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Rapor parasında tabanda eşitlik
        Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 23 yaralı
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Polis alacak verecek kavgasında ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        "Bir kaleci bundan daha iyi oynayamaz"
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        Nefes kesen maçta kazanan yok!
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        291 yıl hapis cezası bulunan kadın serbest bırakıldı
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Buruk'tan hakem, Eyüpspor ve Berke tepkisi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi!
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        Gramı 69 trilyon dolar: İlk kez minibüsle taşınacak
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Habertürk Anasayfa