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Geçtiğimiz Kasım ayında, İstanbul Şişli'de arkasından yaklaşan bir kişi tarafından vurularak öldürülen İran uyruklu Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Reuters haber ajansının üst düzey iki Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Vardanjani cinayetini, İran'ın Türkiye'deki konsolosluğunda görevli iki kişi azmettirdi.

Reuters'ın konuştuğu Türk yetkiliye göre, cinayetin ardından gözaltına alınan Türk ve İranlı kişilerin verdikleri ifadelerde, cinayeti İran konsolosluğunda görevli İranlı iki istihbarat görevlisinden aldıkları talimatla işlediklerini söyledi.

Türk yetkili, "Suikast talimatının diplomatik pasaport taşıyan iki İranlı tarafından verildiği, tutuklanan şüphelilerin ifadelerine yansıdı" ifadelerini kullanırken, Türk hükümetinin konuyu gündeme getireceğini ve Türk savcıların da dosyayı takip ettiklerini söyledi.

Bir diğer Türk yetkili ise, şüphelilerin ifadelerinin de içerisinde olduğu kanıtların suikastın azmettirilmesi ve koordinesinde İranlıların ciddi bir rolü olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

İki Türk yetkili de Ankara'nın kısa bir süre içerisinde suikast nedeniyle İran'a resmi bir yanıt vereceğini ifade etti.

32 yaşındaki Mesut Mevlevi Vardanjani, 14 Kasım 2019'da Şişli'de sokak ortasında öldürülmüştü. İki hafta önce hazırlanan polis raporunda, 'sıradışı bir profil' olarak tanımlanan Vardanjani'nin İran Savunma Bakanlığı'nda siber güvenlik alanında çalıştığı ve daha sonra İran rejimine muhalif bir tutum sergilediği belirtildi.

Raporda ayrıca Vardanjani'nin ölümünden 3 ay önce sosyal medya hesaplarında paylaştığı, "Yolsuz mafya liderlerinin kökünü kazıyacağım. Bunu yapamadan beni öldürmemeleri için dua edin" ifadelerine yer verildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN UYARI İDDİASI

Reuters'ın Vardanjani cinayetiyle ilgili ulaştığı İranlı kaynaklar ise, Vardanjani'nin daha önce İran Devrim Muhafızları tarafından uyarıldığını söyledi.

Reuters'a konuşan İranlı iki güvenlik kaynağı, Devrim Muhafızları'nın Vardanjani'yi insansız hava aracı projeleri için Türk firmalarıyla çalışmaması konusunda uyardığını öne sürdü. Kaynaklar ayrıca Vardanjani'nin ABD ve Avrupa devletleriyle çalışmak için de girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

İranlı kaynaklardan biri, Vardanjani'nin bazı belgeleri online bir şekilde yayınladığını ve Ankara'daki İran Büyükelçiliği'nin temasa geçme taleplerini reddederek bunun yerine Amerikalılarla ve İsrailli bir diplomatla görüştüğünü söyledi.

SUİKASTIN AYRINTILARI

14 Kasım'da Şişli'de gerçekleştirilen suikastla ilgili detaylar da hazırlanan polis raporuyla ortaya çıktı.

İstanbul polisi ve MİT'in ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında 320 saatlik görüntü izlendi, 49 yerde arama yapıldı ve 185 kişiyle konuşuldu.

Daha önce yayınlanan görüntülerde Vardanjani'nin 14 Kasım akşamı, akşam 22.00 sularında Şişli'de yanında bir kişiyle yürüdüğü görülüyor, ardından yanlarından koşan tetikçi Vardanjani'ye ateş ederken, yanındaki kişi kendini koruyordu.

Türk yetkililer Vardanjani'nin yanındaki kişinin Ali Esfanjani isimli bir İranlı olduğunu ve Vardanjani ile Haziran 2018'de İstanbul'dan geldikten sonra dostluk kurarak onun hakkında İran istihbaratına bilgi aktardığını belirledi.

Suikasttan önceki sabah Esfanjani'nin, İran konsolosluğuna gittiği ardından da tetikçi ile görüşecek suikastın detaylarını planladığı belirtildi. Esfanjani polis raporunda suikastı düzenleyen ekibin lideri olarak tanımlandı.

Esfanjani'nin suikasttan 3 gün sonra sahte isimle aldığı bir otobüs biletiyle Ağrı'ya gittiği, burada da İranlı bir kaçakçı tarafından İran'a kaçırıldığı tespit edildi.