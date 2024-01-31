Reuters: Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

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Reuters'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Haberde Rus liderin ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği ve ikili ilişkiler, Ukrayna'daki son durum ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele elınacağı ifade edildi.

ŞUBAT'TA ZİYARET ETMESİNİN PLANLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaşmıştı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.