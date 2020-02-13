Reuters: AB, vergi konusunda adım atmayan Türkiye'yi kara listeye almayı erteleyecek

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Reuters'a konuşan iki diplomatik kaynak, Avrupa Birliği'nin vergi şeffaflığı kurallarını uygulamaya geçirmesi için Türkiye'ye ek süre vermekte ön anlaşmaya vardığını söyledi.

Reuters'ın haberinde bu adımın, Türkiye'nin kara listeye girmesinin önüne geçilmesi ve iki taraf arasında halihazırda soğuyan ilişkilerde yeni bir gerilim unsurunun yaratılmaması için alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği 2017 yılında vergi kaçırmayı kolaylaştıran birtakım unsurları yasaklayan bir uygulama başlatmıştı.

Şirketlerin ve varlıklı kişilerin vergi kaçırma için birtakım yöntemlere başvurduğunun açığa çıkması üzerine AB böyle bir adım atmıştı.

Türkiye'nin de kara listeye girmemesi için geçen yılın sonuna kadar bazı yasaları geçirmesi gerektiği belirtilmişti. Türkiye'nin geçireceği kanunlar sayesinde Avrupa Birliği ile otomatik olarak vergi bilgisi paylaşımına girmesi bekleniyordu.

Ancak Türkiye, AB'nin öngördüğü süre içinde bu uygulamaları hayata geçirmedi.

Reuters'a konuşan bir diplomat, Türkiye'nin teoride kara listede olması gerektiğini ancak siyasi nedenlerin bunun önüne geçtiğini söyledi.

İki taraf arasında son zamanlarda tartışmalı olan konuların başında mülteciler sorunu ve Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında gaz ve petrol araması çalışmalarına girmesi yer alıyor.

Bir başka diplomat da Türkiye'ye bu kanunları yürürlüğe koyması için bu yılın sonuna kadar vakit verildiğini aktardı.

Bu konudaki son onayın gelecek hafta Brüksel'de toplanan maliye bakanları toplantısında verilmesi gerekiyor.

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