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Ret nasıl yazılır? Red mi, ret mi doğru? Ret sözlük anlamı ve TDK imla

Ret kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Ret sözcüğünün kelime anlamı nedir?

22.06.2020 - 08:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ret nasıl yazılır?

Ret kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

RET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, ret şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "red, redd" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'ret'tir.

RET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme'olan ret sözcüğü; Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

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