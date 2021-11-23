Restoranı yandı! Gözyaşları içinde izledi

Yangın, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Haralomba mevkiinde bulunan Serpil Y.’nin işletmeciliğini üstlendiği bir balık restoranında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmından çıkan yangın kısa sürede çatı katını sardı. Restoran içerisinde bulunan vatandaşların dumanı fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine kısa sürede Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karasu ve Kocaali İtfaiye Amirliği’nden gelen ekipler, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Restoranının yanışını çaresiz gözlerle izleyen işletme sahibi Serpil Y., gözyaşlarına hakim olamadı. Serpil Y.’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, dumandan da etkilenen Serpil Y., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Jandarma, yangın ile ilgili inceleme başlattı.