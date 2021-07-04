Restoranda tartıştı, dışarda bıçakladı

DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir restoranda iki kişi arasında çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Mersinli Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda içki içen Adem G. ile M.Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma, restoranın önünde bıçaklı kavgaya döndü.

Kavga sırasında Adem G., M.Z. tarafından kalbinden bıçaklandı. Adem G. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z. hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Adem G., çevredekiler tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Adem G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği restoran önünde incelemelerde bulundu. Adem G.'yi kalbinden bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.