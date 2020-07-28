"Hakkari bölgesi için”Keşfedilmemiş güzelliklerle ve tarihten izleriyle ilham veriyor“ diyen sanatçı Siret Uyanık birçok önemli sanat projesinin de Koordinatörü.Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında 15 kişisel 60 “tan fazla sergilere imza attı.
Uluslararası Birnal ve Sanat fuarlarına katılan Uyanık, birçok ödülleri bulunuyor.
BAŞARILARLA DOLU BİR SANAT KARİYERİ
Ankara’da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. Balıkesir devlet güzel sanatlar galerisinde, Azerbaycan da ve Türkiye de çeşitli sanat atölyelerinde Resim dersleri aldı. Eserleri yurtdışında ve yurtiçinde birçok müzelerde,galerilerde sergilendi ve kataloglara girdi. Sanat festivalleri ve çalıştaylarda performansları bulunan Siret Uyanık, bazı kitapların kapak ve iç resimlerine çizimler yaptı. Çevre konusunda çalışmalar yapan Siret Uyanık, bu konuda sergiler açtı ve Çevre ve Orman Bakanlığı resim yarışmasında ödül aldı. Hacettepe Üniversitesinde Tekirdağ Kentfor Sempozyumunda, THK Üniversitesi‘nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi‘nde Almanya Solingen Müzesi’nde,Selçuk Üniversitesi‘nde ve Doğa Kolejinde sunumlar yapan Siret Uyanık, Art Terapi projeleri, uluslararası sempozyum proje koordinatörlüğü ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yapılan projelerinde Proje Koordinatörlüğü yapan Siret Uyanık ayni zamanda GESAM Kültürel Etkinlikler ve Bandrol Başkanıdır.
MÜZE VE KOLEKSİYONLARDA YER ALIYOR
2012 yılında Amerika’da yayınlanan INTERNATIONAL CONTEMPORARY MASTERS V (ULUSLARASI ÇAĞDAŞ SANATÇILAR) kitabında yer alan sanatçı ayrıca IMPORTANT ARTISTS IN THE WORLD (DÜN- YADAKİ ÖNEMLİ SANATÇILAR) kitabının 2013 basımında yer almıştır. Çeşitli illerde resim çalışmaları yapan, çalıştaylara, workshoplara, fuarlara ve bienallere katılan Siret Uyanık’ın eserleri çeşitli müze ve koleksiyonlarda yeralmaktadır. 2010 yılından beri Ankara’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. GESAM ve ULUSLARASI PLASTİK SANATÇILAR DERNEĞİ üyesidir. Uluslararası izmir sanat bienali ve Ankart 2012, Artankara 2018 sanat fuarlarına katılmıştır
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