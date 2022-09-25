Ressam Komet kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ressam Komet gerçek adı ne?

Genellikle hayal ve gerçeğin harmanladığı resimler ile bilinen Komet yani Gürkan Coşkun hayatını kaybetti. İşte ünlü ressamın biyografisi... RESSAM KOMET KİMDİR? 1941 yılında Çorum'da dünyaya gelen Gürkan Coşkun, 1960-1967 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Ünlü ressam daha sonra Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalışmıştır. Coşkun, resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı. 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris'e yerleşen Gürkan Coşkun, Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim almış ve ilk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açmıştır.

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren Coşkun, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açmış ve birçok uluslararası sergide katılım göstermiştir. 2004 yılında “Koşarak Geldim Çorabı Deldim" adlı anı kitabını yayımlayan ünlü isim, çeşitli dergilerde yer almış şiirleri, 2007 yılında kitap olarak sevenlerine sunmuştur. 81 yaşında hayatını kaybeden ressam, bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler üzerinde yoğunlaşmıştır.