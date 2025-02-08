Yeni yılda kaç gün tatil var? İşte 2025 resmi ve dini tatiller takvimi
Yeni yıla girilmesiyle tatil severler, yeni yılın resmi tatil takvimini heyecanla beklemeye başladı. Bu yıl toplam 14,5 gün resmi tatil çalışanları beklerken, tatillerin çoğunun hafta içine denk gelmesi iş dünyasına kısa molalar sunacak. Şimdiden seyahat planları yapanlar için yılın tatil günlerine dair detaylar belli oldu. İşte 2025 resmi ve dini tatiller takvimi...
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Yeni yıl ile pek çok kişi şimdiden tatil programlarını planlamaya başladı. 2025 yılı, resmi tatiller açısından çalışanlar için birçok fırsat sunuyor. Toplamda 14,5 gün sürecek tatillerin önemli bir kısmı hafta içine denk gelirken, tatilciler için uzun kaçamakların yolu açılıyor. İşte 2025 tatil takviminin tüm detayları...
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2025 RESMİ VE DİNİ TATİLLER TAKVİMİ
2025 yılı, Türkiye'de çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil sunuyor. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 2025 yılı boyunca geçerli olan resmi tatiller, hem devlet kurumları hem de özel sektörde çalışanlar için büyük önem taşıyor.
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2025 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlıyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak. 2025 yılında Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran arasında kutlanacak.
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MEB 2025 YILI TATİL TAKVİMİ
MEB 2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim şu şekilde;
Yarıyıl tatili: 20 - 31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025
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2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
1 Ocak 2025: Üç Aylar'ın başlangıcı
2 Ocak 2025: Regaip Kandili
26 Ocak 2025: Miraç Kandili
13 Şubat 2025: Berat Kandili
1 Mart 2025: Ramazan ayının başlangıcı
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26 Mart 2025: Kadir Gecesi
30 Mart - 1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı
6-9 Haziran 2025: Kurban Bayramı
26 Temmuz 2025: Aşure Günü
5 Ekim 2025: Mevlid Kandili
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