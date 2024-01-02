Resmi tatiller 2024 takvimi: Dini, milli bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
Tatil planlarını önceden yapmak isteyenler 2024 yılı resmi tatiller listesini araştırıyor. Özellikle dini bayramlar hafta sonu ile birleştirilebilirse tatiller 9 güne kadar uzatılabiliyor. Bu noktada gözler "2024 resmi tatiller hangi güne denk geliyor?" sorusuna çevrildi. İşte, resmi tatil günleri 2024 takvimi...
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Bu senenin ilk resmi tatili olan yılbaşının geride kalmasıyla 2024 yılı resmi tatil günleri araştırması sıklaştı. Hafta içine denk gelen dini ve milli bayramlarda birçok özel sektör çalışanı ve kamu kuruluşları tatil yapıyor. Peki, 2024 yılında hangi günler tatil olacak? İşte, 2024 yılı resmi tatiller listesi...
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1 Ocak 2024 Yılbaşı - 1 gün tatil
2024 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Pazartesi yani yılbaşı günü. Cumartesi ve Pazar günü de tatil olduğu için yılbaşında hafta sonu ile birlikte toplam 3 günlük tatil var. 2023 yılı yılbaşı Pazar gününe denk geldiği için ek bir tatil olmamıştı.
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2024 yılı Ramazan Bayramı (9 Nisan-12 Nisan 2024) - 3,5 gün tatil
2024 yılında ilkbahar ayı olan Nisana denk gelen Ramazan Bayramı arefesi Salı gününe denk geliyor. Salı günü yarım gün tatil oluyor ancak yarım gün de ek izin olarak verildiği için tam gün tatil olarak gerçekleşiyor. Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili için pazartesi gününün de idari tatil olarak açıklanması ve toplam tatilin 9 güne çıkması bekleniyor.
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23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gün tatil
2024 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. 2023 yılında Pazar gününe denk geldiği için 23 Nisan’da ek bir tatil olmamıştı. Ancak 2024 yılında hafta içine denk geldiği için öğrenciler ve çalışanlar bir gün daha ekstra tatil yapmış olacak.
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1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü - 1 gün tatil
2024 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Çarşamba gününe denk geliyor. Emek ve Dayanışma günü, 23 Nisan gibi hafta içine denk geldiği için öğrenci ve çalışanlar yine ekstra bir gün tatil günü yapma imkanına sahip olacak. 2023 yılında Emek ve Dayanışma günü Cumartesi gününe denk gelmişti.
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19 Mayıs 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün tatil
2024 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Zaten hafta sonu tatili içinde olduğu için 19 Mayıs ekstra 1 gün tatil imkanı yaratmayacak. Geçtiğimiz 2023 yılında ise 19 Mayıs Cuma gününe denk gelmiş ve öğrenci ile çalışanlar ekstra 1 gün tatil yapma imkanı bulmuştu.
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2024 yılı Kurban Bayramı (15 Haziran- 19 Haziran 2024) - 4,5 gün tatil
2024 yılında Kurban Bayramı Cumartesi günü başlayıp Çarşamba günü bitecek. Cumartesi günü arefeden Çarşamba günü bayram bitine kadar tatil olacak süre ise toplam 5 gün olacak. Bayram hafta sonuna denk geldiği için hükümet tarafından herhangi bir günün Kurban Bayramı tatiline eklenmesi beklenmiyor. Bu nedenle 2024 yılı Kurban Bayramı tatili toplam 5 gün olarak gerçekleşecek. 2023 yılında ise Kurban Bayramı’nda tatil, hükümetin de ek tatil günü ilan etmesi nedeniyle 9 gün olmuştu.
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15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 gün tatil
2024 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gün pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birlikte toplam 3 gün tatil olmuş olacak. 2023 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumartesi’ye denk geldiği için ek bir tatil günü imkanı olmamıştı.
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30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı - 1 gün tatil
2024 yılında Zafer Bayramı da yine bir çok milli bayramda olduğu gibi hafta içi bir güne, Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos’ta okullar tatil olacağı için öğrenciler ek bir tatil gününden faydalanamayacak ancak çalışanlar hafta sonu tatiliyle birlikte toplam 3 gün tatil yapma imkanı bulacak. 2023 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta içi Çarşamba gününe denk gelmişti.
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29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı - 1,5 gün tatil
2024 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da hafta içine denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı günü ancak pazartesi günü öğleden sonra da tatil olacağı için toplam tatil süresi 1,5 gün olarak gerçekleşecek. 2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumartesi gününe denk geldiği için ek bir gün tatil yapma imkanı sağlamamıştı.
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2024 YILINDA TOPLAM KAÇ GÜN TATİL YAPILABİLECEK?
2024 yılında milli ve dini bayramların büyük kısmının hafta içine denk gelmesi nedeniyle bir önceki yıllara göre tatil günleri daha fazla gerçekleşecek. 2024 yılında toplam resmi tatil gün sayısı 15,5. Ancak bu resmi tatillerin bir kısmı Cuma ve Pazartesi günlerine denk geldiği için hafta sonu tatiliyle birleştirerek toplam 3 gün tatil yapma imkanı sağlayacak.