Resmi tatiller 2024 takvimi: Dini, milli bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?

2024 yılı Ramazan Bayramı (9 Nisan-12 Nisan 2024) - 3,5 gün tatil

2024 yılında ilkbahar ayı olan Nisana denk gelen Ramazan Bayramı arefesi Salı gününe denk geliyor. Salı günü yarım gün tatil oluyor ancak yarım gün de ek izin olarak verildiği için tam gün tatil olarak gerçekleşiyor. Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili için pazartesi gününün de idari tatil olarak açıklanması ve toplam tatilin 9 güne çıkması bekleniyor.