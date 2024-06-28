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        Haberler Gündem Resmi Gazete son dakika haberi: 11 ilde acele kamulaştırma yapılacak

        11 ilde acele kamulaştırma yapılacak

        Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde ve Osmaniye'de demir yolu, kara yolu ve atıksu arıtma tesisi projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:53
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        11 ilde acele kamulaştırma yapılacak
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        Demir yolu, kara yolu ve atıksu arıtma tesisi projeleri kapsamında 11 ilde bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma yapılacağı bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Karaman-Ulukışla İstasyonlarının Çift Hale Getirilmesi Projesi kapsamında Karaman, Konya ve Niğde'de bazı taşınmazların, Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemlerin Temini Projesi kapsamında da Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı taşınmazların TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        Manisa'da Kelebek Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

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        Muğla-Kale yolunda toprak tesviye, sanat yapıları, köprü, üstyapı ve BSK işi ve farklı seviyeli kavşak olacak şekilde planlanan Kötekli Kavşağı'nın yapımı amacıyla Muğla'da bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğün tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        İnşa edilen deprem konutları için atıksu arıtma tesisi yapımı amacıyla Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde bazı taşınmazlar Malatya Büyükşehir Belediyesince acele kamulaştırılacak.

        Öte yandan özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların da imar planı değişiklikleri onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım ve uygulama imar planları bazı değişikliklerle onaylandı.

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        #Resmi Gazete
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